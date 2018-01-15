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Buradasınız : » » Süleyman Bey nahiyesine 3 yıl aradan sonra dönüşler başladı

Süleyman Bey nahiyesine 3 yıl aradan sonra dönüşler başladı

Irak'ta 3 yıl önce DEAŞ'tan temizlenen Süleyman Bey nahiyesinde, merkezi hükümete bağlı güçlerin kontrolü sağlamasıyla halk evlerine dönmeye başladı.

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Süleyman Bey nahiyesine 3 yıl aradan sonra dönüşler başladı

Sünni Arapların yoğunlukla yaşadığı Salahaddin ilinin Tuzhurmatu ilçesine bağlı Süleyman Bey nahiyesinin müdürü Talib Muhammed, ''Bölgeye merkezi hükümete bağlı güçlerin gelmesi nahiyeye geri dönmemizi sağladı.'' dedi.

Köyleriyle birlikte 35 bin nüfusa sahip Süleyman Bey halkının tamamının göçmen durumuna düştüğünü belirten Muhammed, ''DEAŞ terör örgütü nahiyede taş üzerinde taş bırakmadı. Binlerce vatandaş Kerkük ve Salahaddin vilayetlerine göç etti. Artık halkımızın evlerine dönmeleri gerekiyor.'' diye konuştu.

Nahiyenin 3 yıl önce DEAŞ'tan kurtarılmasına rağmen örgütün uyuyan hücrelerinin muhtemel saldırılarından dolayı nahiyelilerin dönemediğini belirten Muhammed, ''En büyük korkumuz DEAŞ'ın uyuyan hücreleri artık yok olmuştur. Özellikle merkezi hükümete bağlı güçlerin bölgeyi kontrol etmelerinden sonra halk derin bir nefes aldı.'' dedi.

Muhammed, DEAŞ terör örgütünden dolayı nahiyede neredeyse sağlam bina kalmadığını, halkın bölgeye tekrar yerleşebilmesi için asayişin sağlanmasının yanında teşvik mahiyetinde maddi desteğin de oldukça önemli ve gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak
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