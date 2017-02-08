Suların çekilmesi tarihi mezarları gün yüzüne çıkardı

Bosna Hersek'de bölgedeki Lisicici beldesinde suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan tarihi mezar taşları dikkati çekti.

Bölge halkı, baraj gölündeki suların daha önce de azaldığını ancak hiçbir zaman bu seviyeye düşmediğini söyledi. Suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan tarihi mezarların ise İkinci Dünya Savaşı öncesine ve Osmanlı dönemine ait olabileceği düşünülüyor.

Jablanica baraj gölünün kuzey kıyısında yaşayan Hikmet Mehic, göldeki suyun çekilmesinin sıra dışı bir olay olmadığını ancak daha önce bu kadar azalmadığını ifade etti.

Geçimini gölde balıkçılık yaparak sağlayan Mehic, kendileri için asıl sorunun suların çekilmesiyle birlikte balıkların da bölgeden uzaklaşması olduğunu kaydetti.

Ailesinin, daha önce baraj yapımı nedeniyle sular altında kalan yerleşim yerlerinden birinde yaşadığını aktaran Mehic, zengin tarım arazilerinin bulunduğu bu bölgede baraj inşa edilmesinin hatalı olduğunu savundu.

Elektrik Kurumu: "İhmal yok"

Bosna Hersek Elektrik Kurumu ise Jablanica baraj gölündeki kuraklığa kendilerinin neden olduğu yönündeki iddiaları reddederek, ihmal olmadığını savundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, aynı nehir üzerinde bulunan hidroelektrik santrallerine Jablanica baraj gölünden bırakılan suyun kurallara uygun yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca benzer bir durumun 2012 yılında da yaşandığı anımsatıldı.