Suikasta uğrayan Filistinli bilim adamını yüzlerce kişi uğurladı

Yüzlerce Filistinli, suikasta kurban giden Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'a son görevlerini yerine getirmek için Büyük Ömer Camisi'nde (Ulu Cami) bir araya geldi.

Batş'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından, Gazze'nin doğusundaki Şuheda (Şehitler) Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Batş'a suikast düzenleyen suçlu eller kesilecektir. Şehitlerin kanı zaferin ve kurtuluş yolunun yakıtıdır." dedi.

Heniyye, Batş'ın naaşının Gazze'ye getirilmesinde ve doğduğu topraklara defnedilmesinde kolaylık sağlayan Malezya ve Mısır'a da teşekkür etti.

Batş'ın cenaze töreninin yarın düzenleneceği açıklanmıştı ancak ani bir kararla defin işlemi bu akşam gerçekleştirildi.

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın cenazesi bu akşam eşi ve çocukları eşliğinde Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye getirildi. Cenazeyi Filistinli farklı grupların lider kadroları ve çok sayıda Gazzeli karşıladı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan elektrik mühendisi Batş, geçen hafta evinden ayrılıp sabah namazına gittiği sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğradı..

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Batş'ın yabancı istihbarat örgütünün öldürdüğü ihtimalinden bahsetti.

Malezya polisi iki gün önce saldırganların robot resimlerini yayımlayarak, Malezya vatandaşı olmadıkları bilgisini verdi.

"Suikastın ardında Mossad var"

Batş'ın ailesi de basına gönderdiği açıklamada, suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın bulunduğunu savunarak, "Ailesi olarak enerji alanında araştırmalar yapan Dr. Fadi'nin suikastı nedeniyle Mossad'ı suçluyoruz." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise bu tür saldırılarda kendilerinin suçlandığını vurgulayarak, suikastla bağlantılarının olmadığını iddia etti.

Kaynak: AA