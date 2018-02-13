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Sudanlıların Türkçeye ilgisi artıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Kültür Merkezince açılan yeni dönem Türkçe kursları kayıtları, Sudanlıların yoğun ilgisiyle kısa sürede doldu

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Sudanlıların Türkçeye ilgisi artıyor

YEE Hartum Kültür Merkezi Müdür Vekili Fahri Yılmaz, enstitünün kısa süre içerisinde Sudanlılar tarafından benimsendiğini söyledi.

Yılmaz, talepleri karşılamakta zorluk çektiklerini belirterek “Sudanlıların Türkçeye olan ilgisi her dönem artıyor. Bu durum bizi fazlasıyla memnun ediyor. 2018 yeni dönem kayıtlarımız da bu ilgiyi apaçık ortaya koydu. Binlerce Sudanlı müracaat için geldi. Hedeflerimize göre bu yıl bin kursiyere Türkçe öğreteceğiz.” dedi.

YEE’nin sadece Türkçe öğretmediğine dikkat çeken Yılmaz, aynı zamanda iki ülke ilişkilerine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Yılmaz, Sudan’da devam eden Türkoloji projesine işaret ederek “Hartum’daki dört üniversitede de Türkoloji projemiz sürüyor. Sudan’ın en önemli ve köklü üniversitelerinden Hartum Üniversitesi, Nileyn Üniversitesi, Uluslararası Afrika Üniversitesi ve Kur'an-ı Kerim Üniversitesinde okutmanlarımız Türkçe dersleri veriyor. Buralardaki Türkçe bölümlerinde binin üzerinde öğrenciye Türkçe öğretiyoruz.” diye konuştu.

Türkçeye ilgim Osmanlı tarihiyle başladı

Kültür Merkezi öğrencilerinden Halid Osman, Kur'an-ı Kerim Üniversitesi Türkçe bölümünde okuduğunu söyleyerek “Okuldaki eksikliğimi Yunus Emre Enstitüsünde tamamlıyorum. Bütün imkânlara sahip olduğumuz güzel bir binamız var. Her gün severek derslerime geliyorum.” dedi.

Kursiyerlerden Humedan Muhammed, "Lise dönemimde Osmanlı Devleti tarihini okuyordum. Gerçekten bende hayranlık uyandırdı. Türkçeye olan ilgim o zaman başladı diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe, sudan
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