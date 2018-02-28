  • 01 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Sudanlı yetkililerden Türkiye Maarif Vakfı okuluna övgü

Sudanlı yetkililerden Türkiye Maarif Vakfı okuluna övgü

Sudan'da her yıl düzenlenen Okul Olimpiyatlarının komite merkezi olarak Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Nyala Lisesi seçildi.

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Sudanlı yetkililerden Türkiye Maarif Vakfı okuluna övgü

Bu yıl Darfur eyaletinin Nyala şehrinde yapılması kararlaştırılan olimpiyatlar, binlerce başarılı öğrenciyi bir araya getirecek. Etkinlikler öncesi kurulacak komitenin merkezi olarak belirlenen lisede, Sudanlı yetkililer incelemede bulundu.

İlk toplantıya, Eyalet Valisi Adem el-Feky Muhammed, bakanlar ve bürokratlar katıldı.

Sudan Eğitim Bakanı Asya Muhammed İdris, yaptığı konuşmada, TMV'nin Sudan'daki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Türkiye ve Sudan eğitim bakanlarının ortak hareket ettiğini belirten İdris, "TMV, Sudan'da kısa sürede güzel işler başardı. Şimdi Sudan'ın büyük önem verdiği olimpiyatların merkezi konumunda olacaklar. Onların etkinliğimize dahil olması olimpiyatları uluslararası boyuta taşıyacak." dedi.

Nyala Eğitim Yetkilisi Hasan Hamis Ciruv ise okulun teknik ve fiziki alanlarının olimpiyat komitesi için uygun olduğunu kaydederken, toplantı salonları, okul ekipmanları ve çevre genişliğinin TMV Nyala Lisesi’nin seçilmesinde büyük rol oynadığının altını çizdi.

TMV Sudan Direktörü Ömer Alçep de "Geçen yıl Kesele şehrinde yapılan okul olimpiyatları bu yıl Nyala'da olacak. Binlerce başarılı öğrenci Darfur'a gelecek ve 15 gün süreyle etkinlikler devam edecek. Sudan Eğitim Bakanlığının olimpiyat merkezi olarak TMV Nyala Lisesini seçmiş olmasından büyük onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Sudan Okul Olimpiyatları ekim ayında düzenlenecek. 

Etiketler: türkiye maarif vakfı, sudan
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