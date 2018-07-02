Sudanlı muhalif siyasetçi Mehdi'nin Mısır'a alınmaması tartışmalara yol açtı

Milli Ümmet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır makamları Mehdi'nin Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'den dönüşü sırasında ülkeye girişine izin vermedi.

Mısır'a girişine izin verilmeyen Mehdi'nin yaklaşık 10 saat Kahire Uluslararası Havalimanı'nda bekletildikten sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği belirtildi.

"Mısır'ın tutumuyla olumlu ve tutarlı"

Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mehdi'nin Mısır'a girişine izin verilmemesinin "Sudan'ın Mısır'a karşı tutumuyla tutarlı" olduğunu belirtti.

Muhalif "Nida Sudan" ittifakı ise, "Mısır makamlarının Sudan rejiminin baskısına tepki olarak Mehdi'nin girişine izin vermemesi, iki halk arasındaki ilişkilere zarar verecektir" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, iki halk arasındaki ezeli ilişkileri zayıflatmaya çalışanlara hizmet eden bu pozisyonun gözden geçirilmesi talep edildi.

"İki ülke arasındaki ezeli ilişkiyi olumsuz etkiler"

Sudan Halk Kongresi Partisi'nin önde gelen isimlerinden Kemal Ömer de, Mehdi'nin Mısır'a alınmamasını "haksız bir karar" olarak değerlendirerek, "Sudan'daki krizin üstesinden gelmek için Mehdi'nin yumuşak siyasi bir çözüm çizgisi izlediği biliniyor. Engelleme adımı Sudan ve Mısır arasındaki istihbarat işbirliğinin tehlikeli bir göstergesidir. İki ülke arasındaki ezeli ilişkiyi olumsuz etkiler" dedi.

Mısır'ın Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile son zamanlarda aralarının düzelmesinin ardından Mehdi'ye karşı bu adımı atması, Beşir'le ilişkilerin daha da güçleneceği yönünde yorumlandı.

Mehdi, Mısır'ın "Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman hükümetiyle Sudan muhalefeti arasında yapılacak toplantılara katılmaması" talebini reddetmişti.

Kaynak: AA