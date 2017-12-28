Sudan'dan Mısır basınında çıkan eleştirilere tepki: Türkiye ile yakınlaşmanın bedelini ödemeye hazırız

Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, Mısır basınındaki Türkiye-Sudan yakınlaşmasına yönelik eleştirileri Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e, halka ve Sudan'a saldırmak için fırsat kollama olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti tarihi olarak nitelendiren Osman, Sudan'ın Türkiye ile yaptığı anlaşmaların komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını dile getirdi.

Osman, "Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: TRT Haber