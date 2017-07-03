Sudan'daki Vasat Partisi'nden Katar'a destek çağrısı

Sudan'daki İslami eğilimli El-Vasat Partisi Genel Başkanı Yusuf el-Kude hükümete, "Körfez krizinde Katar'ı açık şekilde desteklemesi" çağrısında bulundu.

Kude, yaptığı yazılı açıklamada, "Körfez'da yaşanan krizde Katar'ın açık şekilde desteklenmesini ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne ait unsurların Yemen'den bir an önce çekilmesini" talep etti.

Katar'a abluka uygulayan Arap ülkelerinin Hartum yönetiminden "tarafını belirlemesini" istediğini hatırlatan Kude, "Hükümeti, açık ve net şekilde Katar'ı destekleyici bir tutum sergilemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Hasan Cafer'in "Hartum yönetiminden krize yönelik daha net bir tutum sergilemesini istedikleri" yönündeki açıklamasına tepki gösteren Kude, söz konusu açıklamanın "açık bir müdahale" anlamı taşıdığını ifade etti.

Suudi Arabistanlı Büyükelçi Cafer, dün yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Biz Sudan'ın mevcut dönemdeki tutumunu takdir ettik ancak Katarlı yöneticiler tansiyonu yükseltmeyi ve talepleri reddetmeyi sürdürürse Hartum yönetiminden krize yönelik daha net bir tutum sergilemesini istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, krizin patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan bu krizde hiç bir taraftan yana olmayacaklarını söylemişti.

Katar'a abluka uygulayan ülkeler, kendisinden istenen talep listesine cevap vermesi için Doha yönetimine verilen sürenin 48 saat daha uzatılmasına karar vermişti.