Sudan'daki Türk Hastanesinden ücretsiz sünnet projesi

Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde yetimler, fakir ailelerin çocukları ve kamplarda yaşayan çocuklar ücretsiz olarak sünnet ediliyor.

Sudan’ın Nyala şehrinde 2014'te açılan ve birçok yardım projesini hayata geçiren Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sünnet projesiyle yetimleri ve maddi durumu olmayan ailelerin çocuklarının sünnetini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Ramazan ayında başlayan proje kapsamında, Çocuk Cerrahisi Uzman Dr. Abdülkerim Yılmaz’ın kontrolünde şu ana kadar yaklaşık 500 çocuk sünnet edildi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Halil Akar, sadece hastanede değil hastane dışında da Nyalalılarla iç içe olduklarına dikkati çekerek, "Dünyada en çok yetimin bulunduğu yerdir burası. O yüzden sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yetim ve maddi durumu olmayan aileleri tespit ediyoruz. Çevremizdeki kampları ziyaret ediyoruz. Onların çocuklarını ücretsiz sünnet ediyoruz.” diye konuştu.

Projeye 30 çocukla başladıklarını belirten Akar, ellerinden geldiği kadar Türkiye’nin şefkatini göstermeye gayret ettiklerinin altını çizerek, "Ramazan ayında farklı ve devamlı projeye başlamak istedik. 30 çocukla 'Bismillah' dedik fakat her geçen hafta rağbet biraz daha arttı. Şu an cumartesi günleri 50 ila 100 arasında çocuğun sünnetini yapıyoruz. Temiz ve hijyenik ortamda yapılan sünnetlerden haliyle aileler de çok memnun kalıyor.” ifadelerini kullandı.