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'Sudan'daki Türk hastanesi bütün övgüleri hak ediyor'

Güney Darfur Eyalet Valisi Adem el-Fakıh, Sudan'da yapılan Türk hastanesinin komşu ülkeler için de umut kapısı olduğunu belirterek "Türk hastanesi bütün övgüleri hak ediyor" dedi.

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Sudandaki Türk hastanesi bütün övgüleri hak ediyor

Nyala şehrindeki Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki personele eğitim vermek üzere Sudan'a giden Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Güney Darfur Eyalet Valisi Adem el-Fakıh'ı ziyaret etti.

Vali Fakıh, heyete yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan temaslarında 3-4 kez Darfur'u dile getirmesinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Nyala'daki Türk hastanesinin önemine değinen Fakıh, "Hastane bölge halkına büyük katkılar sağlıyor. Sadece Sudanlılar için değil, başta Çad olmak üzere komşu ülkelerden tedavi için gelen insanlara da bir umut kapısı oluyor. Türk hastanesi bütün övgüleri hak ediyor. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif Çetin, 6 kişilik heyetle Sudan'a geldiklerini, Nyala'da bulunan Türk hastanesinde Sudanlı doktorlara tıpta uzmanlık eğitimi verilmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Çetin, Güney Darfur Eyalet Valiliği, Güney Darfur Sağlık Bakanlığı ile geçen yıl mayıs ayında Türk hastanesinde dünyaya gelen ve ailenin "Recep", "Tayyip", "Erdoğan" ismini verdikleri üçüzleri de ziyaret ettiklerini aktardı.

Sudan ve Türkiye'nin tarihi köklü derinliklere dayanan kardeşliği bulunduğunu kaydeden Çetin, "Nyala'daki hastanemizin Sudanlı kardeşlerimizden övgü alması bizi mutlu etti. Özverili çalışan personelimiz, Türkiye'nin Afrika'daki misyonuna katkı sağlıyor. Başta Sudanlılar olmak üzere bütün insanlığa faydalı olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: sudan, hastane
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