Sudan'daki imar projelerine destek için Türkiye'ye çağrı

Aynı zamanda Doğu Kalkınma ve İmar Fonu Müdürlüğü görevini yürüten Muhammed, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Muhammed, "Geçen yıl Türkiye'nin eski Hartum Büyükelçisi'ne ülkenin doğusundaki Kızıldeniz vilayetinde 18 milyon dolar maliyetli bir teknik üniversite kurulması önerisinde bulunduk. Bu konuda çalışmalara başlamayı bekliyoruz. Türk hükümeti, Sudan'da teknik üniversite inşa edilmesine sıcak baktı. Bunun Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan kentinde olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Sudan'ın 780 kilometrelik kıyı şeridine sahip Kızıldeniz vilayetinin bazı özellikleriyle ön plana çıktığını kaydeden Muhammed, mercan resifleri bakımından zengin bölgede temiz plajlar bulunduğunu ve bunların dalış turizmini harekete geçirebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayında Sudan temasları kapsamında ziyaret ettiği Kızıldeniz'deki Sevakin Adası'nın yeniden inşa ve ihya edilmesini öngören anlaşmayı hatırlatan Muhammed, Erdoğan'a adanın restorasyonunu üstlendiği için teşekkür etti.

Muhammed, müdürlüğünü yaptığı fonun, Sevakin kenti ve adasında dağlık ve su alanlarında 15 proje gerçekleştirdiğini, halihazırda 3 ay içinde 15-18 milyon dolar maliyetli elektrik projesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Doğu bölgelerinde sağlık, eğitim, tarım ve sanayi gibi birçok alanda sosyal hizmetler sunmayı hedefleyen Doğu Kalkınma ve İmar Fonu'nun birçok projeye imza attığını belirten Muhammed, Hartum'da 2010 yılında gerçekleştirilen donör ülkeler konferansında 3 milyar dolarla taahhüt edilen projelerin hayata geçirildiğini ve ülke çapında toplam 170 projenin yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

Yoksullukla mücadele için tarım seçeneği

Fonun, yaklaşık 5 milyon nüfusu bulunan ülkenin doğusundaki yoksulluğu ortadan kaldırmak için büyük ölçüde tarıma destek verdiğini vurgulayan Muhammed, Sudan'ın doğusunda çölleşme, ormanların yok olması ve erozyon nedeniyle yoksulluk oranının arttığını ifade etti.

Muhammed, "Halfa", "Tokar" ve "Gash" gibi tarım projeleri ile doğuda yaklaşık 30 kilometrekarelik alanda tarımda makineleşme projelerinin iyileştirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Yaklaşık 4 bin 200 kilometrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek Stit tarım projesine ilişkin de konuşan Muhammed, "Projeye ilişkin incelemeler tamamlandı. Bu alan üzerinde tarıma başlamak için yapılan incelemeleri talep eden bazı ülkeler var." dedi.

Kuveyt'ten büyük destek

Kuveyt'in fona en çok bağışta bulunan Arap ülkelerinden olduğunu belirten Muhammed, bu ülkeden gelen 500 milyon dolarlık yardımın 50 milyon dolarının eğitim ve sağlık desteği olduğunu ifade etti.

Kuveyt'in sağladığı destekle 16 hastane ile 12 sanayi ve tarım lisesi inşa ettiklerini kaydeden Muhammed, fonun ayrıca yeni kanalizasyon şebekesi kurma yoluyla kanalizasyon sorunlarını çözmeye çalıştığını ifade etti.

El-Kadarif, Kassala ve Port Sudan'da haziran ayında yeni kanalizasyon şebekesi kurma çalışmalarına başlanacağını aktaran Muhammed, şebekenin yaklaşık 325 milyon dolara mal olacağını ve bu miktarın Kuveyt kalkınma fonu tarafından sağlanacağı kaydetti.