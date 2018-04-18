Sudan’da 'Türkiye Bursları'na yoğun ilgi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Ortadoğu Koordinatörü Nedim Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı gereği Sudan’da 150 kişiye burs verileceğini söyledi.

Lisansüstü ve doktora için çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Aslan, “Yaklaşık 2 bin 500 aday Türkiye burslarına başvurdu. Bu rakam, Sudan’ın Türkiye Bursları’na en çok müracaat yapan 10 ülkeden biri olduğunu gösteriyor. Biz, bu adaylar içerisinden elemeler yapmak üzere bir hafta boyunca mülakatlar yapacağız. Başarılı olan arkadaşlar, Türkiye’de eğitim almaya hak kazanacak” dedi.

Aslan, Türkiye’nin son yıllarda eğitim merkezi haline geldiğini kaydederek Asya, Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Latin Amerika başta olmak üzere 180 ülkeden başvuru aldıklarının altını çizdi.

“Türkiye’de eğitim almayı çok istiyorum”

Adaylarla mülakatlar, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Türkiye Bursları’na başvuran 27 yaşındaki Muhammed Ahmed, Hartum Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirterek “Şimdi Türkiye’ye gitmek istiyorum. Çünkü Türkçeyi ve Türk edebiyatını çok seviyorum. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra ülkeme döneceğim. Türk edebiyatından metinleri Arapçaya çevireceğim” diye konuştu.

Uluslararası Afrika Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığını söyleyen Ahmed Taha da Türkiye’de uluslararası siyasi ilişkiler alanında eğitim almak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA