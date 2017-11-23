  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Sudan'da 'Türk Kültürü Merkezi' açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hartum Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Sudanda Türk Kültürü Merkezi açıldı

Afrika, Türkiye dış politikasının önemli unsurlarından. Bu bağlamda yürütülen çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’nin yurtdışındaki faaliyetlerini sürdüren kurumlarından olan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Sudan’ın başkenti Hartum’da Türk Kültürü Merkezi açtı.

Türk Kültür Merkezi’nin açılışını, İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) 10. Kültür Bakanları Konferansı’na katılmak için Sudan’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi.

Bakan Kurtulmuş burada yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin son dönemlerde Afrika’ya yönelik açılım kampanyası yürüttüğünü belirtti. Afrika ülkeleri ile ilişkilerde hiçbir zaman sömürünün söz konusu olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla Sudan halkının yanında olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Sudan'ın geçen dönemlerde karşılaşmış olduğu ambargonun kalkmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Açılışta, Sudanlı bir öğrenci Bakan Kurtulmuş’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmesini rica ederek Türkiye sevgisini ve 15 Temmuz gecesi yaşadığı hissiyatı anlattığı mektubunu takdim etti

Bunun üzerine Kurtulmuş, Sudan halkının samimiyetine inandıklarını belirterek geçmişte halifenin çağrısıyla emperyalizme karşı İstanbul’un yanında yer alan Sultan Ali Dinar’ın hatırasını hiç unutmadıklarını kaydetti.

Sudan’ın tarihi mirası korunacak

Bakan Numan Kurtulmuş, TİKA aracılığıyla Sudan’da gerçekleştirilen faaliyetlere de değindi.

Kurtulmuş, geçmişte halifenin çağrısına uyarak İstanbul'un yanında yer alan Sultan Ali Dinar'ın Darfur'daki sarayının ve Hartum’daki Cami-i Kebir inşaatının yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

3 bin Sudanlı Türkçe öğrenmek istiyor

Sudan’da Türkçe öğrenmek üzere üç binden fazla kişi sırada bekliyor. Yunus Emre Enstitüsü, tüm talepleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunus Emre Enstitüsü, Sudan'da Türk Kültürü Merkezi açıldı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, hartum, afrika
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