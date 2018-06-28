Sudan'da tarihi camiyi TİKA yenileyecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Sudan Koordinatörü Celalettin Güngenci, Hartum Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında Mescid-i Kebir'in restorasyon ve çevre düzenlemesinin TİKA tarafından yapılacağını aktardı.

Hartum Eyaleti Turizm ve Enformasyon Bakanı Muhammed Yusuf el-Diger de TİKA'nın Sudan'da büyük işlere imza attığını dile getirerek "TİKA, farklı alanlarda Sudanlılara tecrübelerini aktarıyor. Mescid-i Kebir'in restorasyonu sadece ülkemize değil bütün Müslümanlara yapılan güzel bir hizmet olacak" dedi.

TİKA'nın tarihi mekanları canlandırdığına işaret eden Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da "TİKA yaptığı projelerle iki milletin ortak tarihini canlandırıyor. Sudan'ın El Faşhir şehrindeki Sultan Ali Dinar Sarayı'nın restorasyonu yakın zamanda bitecek ve açılışı yapılacak. Sevakin Adası'nın da aslına uygun yenileme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

TİKA, 1902'de inşa edilen Mescid-i Kebir'in elektrik tesisatının yenilenmesi ve yeni avizelerin yerleştirilmesi çalışmalarını yürütmüştü.

Kaynak: AA