Sudan'da şiddetli yağışlar 3 can aldı

Sudan Haber Ajansı’nın (SUNA) Devlet Güvenlik ve Acil Durum Komitesi’ne dayandırdığı haberinde, ülke genelinde iki gündür devam eden şiddetli yağışların insan hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de kayıp olduğu belirtilen haberde, selde 2 bin 500 konut ile kamu kurumları ve şehir pazarlarının zarar gördüğü söylendi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Yusuf Rebih Mekki konuyla ilgili, ülke genelinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan koşulların sürekli değerlendirilmesinin yapıldığını belirtti.

Mekki, acil durumla ilgili tüm kurumların harekete geçtiğini söyleyerek, "Yağmurdan en çok etkilenen Kordofan eyaletinde acil müdahale ekibi kuruldu. İnsanların barınak ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca hastalıklara karşı tıbbi alet ve ilaçlar bölgeye sevk ediliyor" dedi.

Kaynak: AA