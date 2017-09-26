Sudan'da 'gönüllü elçiler'in onardığı okul örnek oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Sudan'a gelen 12 üniversite öğrencisinin onardığı okulun son hali diğer okullara örnek oluyor.

Umdurman iline bağlı Haşabe köyündeki Nur-i Osmaniye Eğitim Külliyesinde ilköğretim düzeyindeki 150 öğrenci eğitim görüyor.

Öğrencilerin kitap, kırtasiye ve okul üniformaları Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından karşılandı.

Hüdayi Vakfı Sudan Koordinatörü Musab Demirlenk, Sudan’da partner kuruluş İhya Derneğiyle hareket ettiklerini belirterek “Okul 2015 yılında Türkiye’den bir hayırsever tarafından yaptırılmıştı. Köydeki sel sonucu okulda ciddi hasarlar oluştu. TİKA aracılığıyla Sudan’a gelen üniversiteliler, özverili çalışmalarıyla okulu tekrar güzel haline çevirdi.” diye konuştu.

Okulda çalışan idare, öğretmen ve personel maaşlarını Türkiye’deki hayırseverlerin karşıladığını ifade eden Okul Müdürü Mübarek Ahmet, Nur-i Osmaniye Eğitim Külliyesinin çevre okullara örnek gösterildiğini vurguladı.

Okul öğrencisi Eşref Eddav de “Köye okul yapılmadan önce okuluma gitmek için 3 kilometre yürüyordum. Yağmur mevsiminde ve aşırı sıcaklarda ise çoğu zaman gidemiyordum. Şimdi eğitimim aksamıyor. Okulumuz hasar gördüğünde üzülmüştük fakat Türkiye’den gelen ağabeylerimiz tekrar güzelleştirdi.” ifadelerini kullandı.