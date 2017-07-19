  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Sudan'da FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, Sudanlı gazetecilere terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini anlattı.

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Sudanda FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, Sudanlı gazetecilere terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini anlattı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Türk Kültür Merkezi'nde Aydın, Sudanlı basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sunum öncesi 15 Temmuz gününe ait Arapça alt yazılı videolar izlettirilirken, her bir gazeteciye "Fetullah Gülen ve FETÖ" raporu dosya halinde verildi.

Büyükelçi Aydın, konuşmasında, Türkiye’nin 2002 yılından bu yana ciddi bir gelişim gösterdiğini, son yıllarda Türkiye'nin yaptığı atılımlardan rahatsız olanların senaryolarını ortaya koyduğunu dile getirdi.

FETÖ’yü İngiliz ajanı Lawrence’a benzeten Aydın, 40-50 yıldır Türkiye’de insanları din ve barışçıl söylemlerle kandırdığının altını çizdi. Aydın, askeriye ve yargı başta olmak üzere birçok kurumda bu teröristlerin yuvalandığını aktararak şunları söyledi:

“15 Temmuz öncesinde Türkiye bu yapıyla mücadelesini veriyordu. Sıkıştığını anlayan FETÖ, elindeki son kozu oynamaya kalktı. Milletin parasıyla alınmış silahları millete çevirdi. Cumhurbaşkanımızın halka verdiği talimat sonrası Allah’ın izniyle emellerini gerçekleştiremediler. Güçlü milletimiz, canlarıyla, bedenleriyle o hainleri durdurmayı başardı.”

Bu kalkışmanın bir terörist hareket olduğuna işaret eden Aydın, "Türkiye’de daha önceki yıllarda da darbeler oldu. Fakat hiçbirinde halka alenen ateş açılmadı. Bunlar acımasızca insanlarımızı şehit ettiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye kalkıştılar." ifadelerini kullandı.Basın toplantısının ardından Aydın, AA muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı.

Etiketler: Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, sudan, 15 Temmuz darbe girişimi
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