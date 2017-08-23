Sudan'da ebru sanatına yoğun ilgi

Sudan'ın başkenti Hartum'da, YEE tarafından "Renklerin Sudaki Dansı" temasıyla verilen ücretsiz ebru kursu Sudanlı sanatseverlerle buluştu.

YEE Hartum Kültür Merkezi Müdürü Feyzullah Bahçi, ebru kursuna ilginin beklediklerinden fazla olduğunu belirterek "Türkçe kurslarımızla yakaladığımız başarıyı kültür ve sanat faaliyetlerinde de hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda başlattığımız ebru kursu Sudan’da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Sudanlıların sanata göstermiş olduğu ilgi bizleri fazlasıyla memnun etti. O kadar fazla talep oldu ki kayıtlar devam etmesine rağmen başvuruları durdurmak zorunda kaldık." dedi.

Bahçi, eğitmen Abdülvahap Ertekin’in Sudan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine de ebru dersi vereceğini ifade ederek kursiyerlere ait eserlerin yer aldığı sergi açacaklarını söyledi.

Türkiye’den gelen eğitmen Abdülvahap Ertekin'in verdiği kursa mühendisten hostese, öğretmenden bakanlık çalışanına kadar farklı meslek gruplarından kişiler katılıyor.

Ebru ustası Ertekin, bir günde sabah, öğle ve akşam olmak üzere beşer kişilik üç farklı gruba ders veriyor.

Kursiyerlerden Muhammed Adem, kurs afişini sosyal medyada gördüğünü ifade ederek "Ebru sanatını internette yayınlanan videolarla tanıdım. Gerçekten beğeniyle izlediğim bir sanat dalı. Sosyal medyada böyle bir kursun açılacağını duyunca hiç düşünmeden başvurumu yaptım. Şu an rüyada gibiyim." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığında çalışan Amine Mahmut Hasan, Türk kültürünü öğrenmek istediğini belirterek "İş çıkışı ebru kursuna geldim. Günün stresini burada atıyorum. Henüz ilk dersim olmasına rağmen eğitmenimizin öğrettikleriyle keyifli zaman geçiriyoruz. Ebru sanatını Sudan’a getirenlere ne kadar teşekkür etsek az olur." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan Muhammed İsa da eğitmenin her sözünü dikkatle dinlediğini söyleyerek kurs sonunda ebru sanatına hobi olarak devam edeceğini kaydetti.

İsa, "Videoları izlerken hayret ediyordum. Ustaların sanatını ağzı açık izliyordum. Şimdi ben ebrunun başındayım. Günün yorgunluğunu atıyorum." dedi.