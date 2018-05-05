  • 05 MAYIS 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Sudan'da doğan bebeğe 'Erdoğan' adı verildi

Sudan'da doğan bebeğe 'Erdoğan' adı verildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da yaşayan aile, bebeklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan ilgileri nedeniyle "Erdoğan" adını verdi.

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Sudanda doğan bebeğe Erdoğan adı verildi

Uydu kanallarından, radyolardan ve gazetelerden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıllardır ilgiyle takip etti.

"Türkiye Cumhurbaşkanı ve Müslüman liderin şahsiyeti yıllardır hafızamda yer etti." diyen 36 yaşındaki Sudanlı Ahmed Musa, 4 Nisan'da hayata gözlerini açan oğluna "Erdoğan" adını verdi.

Musa, bu durum üzerine Sudan içi ve dışından birçok tebrik aldığını ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan sevginin tezahürü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Musa, "Erdoğan, benim için Müslümanlar ve ezilenleri savunan onurlu duruşundan dolayı bir liderdir." dedi.

Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde onunla görüşmek istediğini ancak bunun mümkün olmadığını belirten Musa, gelecekte oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebilmesini temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılının aralık ayında Sudan'a üç günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında 21 anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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