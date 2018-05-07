  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

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Sudan'da benzin kuyrukları bir kilometreyi aşıyor

Sudan'da rafinerilerin bakımı nedeniyle bir aydan fazladır devam eden benzin sıkıntısı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Sudanda benzin kuyrukları bir kilometreyi aşıyor

Sudan'da benzin rafinerileri bakıma girdi, hayat durma noktasına geldi.

Ülkenin 18 eyaletinde görülen benzin kıtlığı nedeniyle Sudanlılar, belirli noktalardan benzin alabiliyor. Hal böyle olunca başkent Hartum'daki petrol istasyonlarında oluşan benzin kuyrukları bir kilometreyi aşıyor.

Vatandaşlardan kimi 45 derecelik sıcaklıkta 6 saat sıranın kendisine gelmesini bekledi. Kuyrukta bekleyenlerden toplu taşıma aracı sürücüsü Ahmed Seyfeddin, "Gece bir müddet bekledim ama benzin bittiği için alamadım. Sabah tekrar kuyruğa girdim. Sıra bana yaklaşıyor. Yaklaşık bir saat sonra benzin almış olacağım" dedi.

"Evden bir saat erken çıkıyorum"

Benzin sıkıntısı toplu taşımaların sayısını da azalttı. Öğrenci Halid Mustafa bu nedenle okula gitmek, derslerine yetişebilmek için her gün evden 1 saat erken çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Sudan Petrol ve Gaz Bakanlığı ise, Hartum rafinerisinin faaliyete başladığını, benzin krizinin kısa sürede sona ereceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: sudan, rafineri, kuyruk, hartum, benzin
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