Sudan'da başlık parasıyla mücadele için dernek kuruldu

Kasabanın çoğunluğunu oluşturan genç nüfusun evlenme yaşı, ekonomik sıkıntılar ve kız babalarının talep ettiği başlık parasının yüksek olması nedeniyle 30’lu yaşları buluyor.

Gençlerin başlık parası engeli olmadan evlenmelerini isteyen Şembetliler, köyle aynı ismi taşıyan bir dernek kurdu. Dernek, bu şekilde kız ve erkek taraflarını bir araya getirerek düğünlerin az maliyetle yapılmasına öncülük ediyor.

Dernek yönetimi, evlenmek isteyen gençlerin ailelerine, evlilik yaşının yükselmesinden dolayı kasabadaki nüfus artışının azaldığını ve bunun önündeki en büyük engelin başlık parası olduğunu anlatıyor.

12 kişilik komite kurdular

Projenin sahibi Hartum eyaletinin eski Ticaret Bakanı Şeyh Ömer İdris, düğün maliyetlerinin artması nedeniyle kasabadaki evlenmemiş erkek ve kız nüfusunda artış olduğunu vurguladı.

Hz. Muhammed’in evliliği teşvik eden hadislerinden yola çıkarak derneği kurduklarını belirten İdris, “Allah’ın Resulü ‘Evleniniz ve çoğalınız’ diye duyuruyor. Bizler ise evliliğin önüne sürekli engeller çıkarıyoruz. Evlenecek erkeklerden, karşılanması güç taleplerde bulunuyoruz. Oysa paradan önce güzel bir evlilik kurmaları hepimizin tek beklentisi" dedi.

İdris, erkek ve kadınlardan oluşan 12 kişilik bir komite kurulduğunu ve komitenin Şembetliler üzerinde etkili olmaya başladığını söyledi.

Düğün masrafı azaldı

Kasabadaki Evliliği Kolaylaştırma Komitesi Genel Sekreteri Hamid Fadıl Abdülkadir, evlenecek çiftlerin aileleriyle bir araya gelerek düğün maliyetini kendilerinin karşılayacaklarını belirtti.

"Tabii ülkemizde bir gelenek olarak kız babalarının istekleri oluyor. Komitemiz, başlık paralarının ortadan kalkması için mücadele ediyor. Şu ana kadar bu yöntemle 100’den fazla düğün gerçekleştirdik. Düğünlerimizi kasabamızın yeşil alanında yapıyoruz. İkramların paraları da komite tarafından karşılanıyor."

Sudan’da ekonomik bir düğün maliyetinin 50 bin cüneyh (yaklaşık 7 bin 500 TL) olduğunu söyleyen Abdülkadir, kurdukları komitenin 5 bin cüneyhe (yaklaşık 700 lira) masrafla düğünleri gerçekleştirdiğine işaret etti.

Abdülkadir ayrıca cuma namazlarında halkın bilinçlenmesi için hutbeler okunduğunu söyledi.

"Fikrin tüm Sudan’a yayılması gerekiyor"

Komitenin evlendirdiği 31 yaşındaki Ahmed Hasan Ahmed, yaklaşık 2 yıl maddi sıkıntılardan dolayı evlenemediğini anlattı.

"2 bin cüneyh (300 TL) maaş alıyorum. Bir kız babasının başlık parası isteğini yerine getirmem imkansız gözüküyordu. Gençler farklı yollara yönelmeden, evlilik komitesi fikrinin tüm Sudan’a yayılması gerekiyor."

Kaynak: AA