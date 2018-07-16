Sudan'da alıkonulan 139 kişi operasyonla kurtarıldı

Sudan'ın Kassala eyaletinde insan ticareti yapan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda, insan ticareti yapan çetenin alıkoyduğu 139 kişi kurtarıldı. İnsan tacirlerinden bazıları da gözaltına alındı.

Haberde operasyonun ayrıntıları, kurtarılan rehinelerin kimlikleri veya tutuklananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Kassala Valisi Adem Cima, kadın ve çocukların insan ticareti yapan çeteler karşısında savunmasız olduğuna dikkat çekerek, insan ticareti ve insan kaçakçılığı ile mücadele eden uluslararası örgütlere kendilerine destek vermeleri çağrısında bulundu.

"Kurtarma operasyonunda kimseye zarar verilmedi"

Kassala Emniyet Müdürü Yahya el-Hadi Süleyman da, bu operasyonun Sudan'ın insan kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği yapmadığını iddia eden tüm uluslararası kuruluşlara bir cevap niteliğinde olduğunu ifade etti.

Süleyman, kurtarma operasyonunun kimseye zarar vermeden, profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen göçmenler, Sudan'ı Akdeniz'e oradan da Avrupa'ya ulaşmak için bir geçiş kapısı olarak görüyor. Sudan'a gelen göçmenler, bu yolculuk sırasında genellikle insan tacirlerinin eline düşüyor.

Kaynak: AA