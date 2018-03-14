Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sudan Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkede insani yardıma muhtaç insan sayısının bir önceki yıla göre 0,7 milyon artış göstererek 5,5 milyona ulaştığı, özellikle sel ve kuraklık gibi doğal afetlerin gıda güvenliğini olumsuz etkilediği belirtildi.

OCHA verilerine göre Sudan'daki temel insani ihtiyaçların çeşitli faktörlerden dolayı karşılanamadığı, ülkedeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş insanların, gıda güvensizliği yaşayanların ve çevre ülkelerden mülteci akınının artan sayılarda etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sudan'da her yıl 2,47 milyon çocuğun ve akut malnütrisyondan (açlığa bağlı hastalıklar) zarar gördüğü, bu çocuklardan 694 bininin şiddetli şekilde hastalıktan etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, Sudan'da yaklaşık 1,2 milyon mültecinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu, Güney Sudan'da yaşanan siyasi krizler ve açlık nedeniyle 2018'de yaklaşık 200 bin güneylinin Sudan'a geleceği ön görüsünde olunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA