Sudan’da 3 milyondan fazla mülteci bulunuyor

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen programda konuşan Hasabo, BM ve ilgili kurumların Sudan’daki mültecilere yönelik yardımlarının artırılmasını talep etti.

Çeşitli nedenlerle dolayı Sudan’ın komşu ülkelerden göç almaya devam ettiğini aktaran Hasabo, Sudan'ın yasa dışı göç ve insan kaçakçılığını sınırlama çabalarının ve mültecilerin kayıt altına alınması noktasında çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hasabo, Sudan'ın uluslararası sözleşmelere olan bağlılığını vurgulayarak, “Ülkemizde 3 milyondan fazla mülteci bulunuyor. Bu noktada, BM ve ilgili kurumların daha çok desteğini talep ediyoruz.” dedi.

Mülteciler üzerine araştırmalar yapan Dr. Hamid el-Cezuli Merve ise Sudan’ın mülteci kabul eden en büyük devletlerden biri olduğunu, en çok mültecinin de Güney Sudan’dan geldiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre Sudan’daki Güney Sudanlı mülteci sayısı 1 milyon 300 bin.

Kaynak: AA