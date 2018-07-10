Sudan'da 245 kilogram kaçak altın ele geçirildi

Güvenlik ve İstihbarat Birimi Müdürü Salah Abdullah Kuş, başkent Hartum'un kuzeyindeki Ceyli kentinde piyasa değeri yaklaşık 9 milyon dolar olan 245 kilogram kaçak altına el koyduklarını, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Kuş, Sudan ekonomisinin bugünlerde karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin likidite eksikliğine yol açan altın kaçakçılığı olduğunu ifade etti.

Sudan'da 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üretimi gerçekleştirildiğini bildiren hükümet yetkilileri, altın kaçakçılığının her geçen gün artış gösterdiğine dikkati çekiyor.

105 ton altın üretildi

Altın kaçakçılığı konusunda resmi verilerin bulunmadığı Sudan'da, 2017 yılında yaklaşık 105 ton altın üretildi.

Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü kaybeden Sudan yönetimi, döviz geliri olarak altına yönelmiş durumda.

Sudan, Güney Afrika ve Gana'dan sonra Afrika'da altın üretiminde 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

