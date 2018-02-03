Sudan ve Katar'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda atacağı her türlü adımın destekleneceği belirtildi.

Ankara Valiliği: Patlamada bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular var

Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırının kınandığı açıklamada, Katar'ın, sebebi her ne olursa olsun terör ve şiddete karşı olduğu yinelendi.

Sudan'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırıyı şiddetle kınandı.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Şubat 2018 günü başkent Ankara'daki vergi dairesi binasını hedef alan bombalı terörist saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yapılan hain eylem, insani değerlere ve ilkelere karşı yapılmış bir suçtur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sudan'ın kardeş ülke Türkiye ile dayanışma içerisinde olunduğu vurgulandı.

AA