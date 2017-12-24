Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini değerlendirdi

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika temasları kapsamında ülkesine yapacağı ziyaretin,iki ülke ilişkilerine olan katkısının anlattı.

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretiyle ilgili Sudan devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, yapılacak ekonomik ve ticari anlaşmaların yanında siyasi anlam taşıyor. Arap ve Müslüman ülkeleri, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığında, Türkiye'nin büyük rol oynadığı koşullardan geçiyor. Bundan dolayı ziyaretin zamanlaması da siyasi önem arz ediyor." dedi.

"Sudan ve Türkiye halkı bu ziyaret kapsamında yapılacak işbirliklerinden yararlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika temasları kapsamında ilk olarak Sudan'a gelmesini, dünya ülkeleri ile Afrika arasında ülkesinin önemli köprü olduğunun yansıması olarak değerlendiren Gandur, "Ziyaret iki ülke arasındaki ilişkileri daha çok geliştirecek. Sudan ve Türkiye halkı bu ziyaret kapsamında yapılacak ekonomik ve ticari iş birliğinden de yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünden başlayarak 27 Aralık'a kadar Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarete bulunacak.

Kaynak: AA

