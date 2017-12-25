Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir: Türkiye ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Başkent Hartum'daki Başkanlık Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in başkanlığında heyetlerarası görüşmeler yapıldı.

Burada konuşan el-Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyaretine eşlik eden geniş katılımlı heyet sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminde güçlü bir atılım gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacmini 5 yıl içinde 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Ömer el-Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle gelecekteki ufuklara açılmak için temel yapı taşlarını döşeyeceklerini ifade etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi

Sudan Devlet Başkanı el-Beşir, Sudan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile kuruluşu kararlaştırılan "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nin yapacağı yıllık toplantılarda, ilgili bakanlık ve kurumların yapacağı çalışmaların haritasının çıkarılacağı ve bu çalışmaların gelecekteki güçlü iş birliğinin temelini oluşturacağını kaydetti.

Başta Darfur olmak üzere Sudan'ın birçok sorununda Türkiye'nin güçlü bir şekilde destek verdiğine vurgu yapan el-Beşir, ülkesinde barış, güvenlik ve istikrarın devamlılığı noktasında Türkiye'nin çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA