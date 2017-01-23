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Buradasınız : » » Sudan Devlet Başkanı Beşir'in 'Trump' yorumu

Sudan Devlet Başkanı Beşir'in 'Trump' yorumu

Sudan Devlet Başkanı Beşir, ABD eski Başkanı Obama'nın Sudan'a yaptırımlarının kaldırılması kararı konusunda Trump yönetiminin de aynı çizgide ilerlemesini istediğini söyledi.

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Sudan Devlet Başkanı Beşirin Trump yorumu

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Sudan'a karşı ticari yaptırımların kaldırılması yönünde verdiği kararın yeni Trump hükümeti için de devam etmesini istediğini ve bu kararın iki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendireceğini söyledi.

İstihbarat Teşkilatına bağlı Yüksek Güvenlik Akademisinin yeni binasının açılış töreninde konuşan Beşir, "Barack Obama yönetiminin yaptırımların kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladık. Bunun, Trump başkanlığındaki ABD yönetiminde de ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ön adımı olmasını arzuluyoruz." dedi.

Beşir, uluslararası barış ve güvenliğin desteklenmesi için ABD yönetimiyle birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevini Donald Trump'a devretmeden önce yayımladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti. Söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti. 

Etiketler: Sudan Devlet Başkanı, Ömer el-Beşir, sudan ticari yaptırımları
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