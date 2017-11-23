Sudan Devlet Başkanı, ABD'yi ülkelerin içişlerine karışmakla suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Rusya ile birçok konuda aynı bakışa sahip olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sudan ordusunu yeniden donatmak için kapsamlı bir program başlattıklarını anlatan Beşir, “Bu konuda Rusya’dan da destek alacağız.” diye konuştu.

Kızıldeniz etrafında şekillenen politik gelişmeleri endişe verici bulduklarının altını çizen Beşir, "ABD'nin bu konulardaki müdahalesinin de bir problem olduğuna inanıyoruz. Bu konuyu, Kızıldeniz’deki üslerin kullanımı açısından değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşir, ABD'yi diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlayarak "Suriye’de bu nedenle bir felaket yaşandı. Sudan’ın da iki devlet olarak bölünmesi ABD yüzündendir. Bu nedenle ABD'nin saldırgan eylemlerinden korunmaya ihtiyacımız var. Rusya ile bazı alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Sudan ile özellikle enerji, tarım ve askeri teknik alanlar olmak üzere iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA