  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.919
    EURO 4.647
  • BIST 105026.11
    ALTIN 162.538
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sudan Devlet Başkanı, ABD'yi ülkelerin içişlerine karışmakla suçladı

Sudan Devlet Başkanı, ABD'yi ülkelerin içişlerine karışmakla suçladı

ABD'yi diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Sudan Devlet Başkanı Beşir, "Suriye’de bu nedenle bir felaket yaşandı." ifadelerini kullandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sudan Devlet Başkanı, ABDyi ülkelerin içişlerine karışmakla suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Rusya ile birçok konuda aynı bakışa sahip olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sudan ordusunu yeniden donatmak için kapsamlı bir program başlattıklarını anlatan Beşir, “Bu konuda Rusya’dan da destek alacağız.” diye konuştu.

Kızıldeniz etrafında şekillenen politik gelişmeleri endişe verici bulduklarının altını çizen Beşir, "ABD'nin bu konulardaki müdahalesinin de bir problem olduğuna inanıyoruz. Bu konuyu, Kızıldeniz’deki üslerin kullanımı açısından değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşir, ABD'yi diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlayarak "Suriye’de bu nedenle bir felaket yaşandı. Sudan’ın da iki devlet olarak bölünmesi ABD yüzündendir. Bu nedenle ABD'nin saldırgan eylemlerinden korunmaya ihtiyacımız var. Rusya ile bazı alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Sudan ile özellikle enerji, tarım ve askeri teknik alanlar olmak üzere iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Putin, rusya, Ömer el Beşir, abd, soçi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER