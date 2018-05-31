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Su kıtlığı yaşanan Hindistan’da turistlere ‘gelmeyin’ çağrısı

Hindistan'ın kuzeyindeki Shimla kentinde bir haftadır devam eden su kıtlığı nedeniyle turistlere şehre gelmemeleri uyarısı yapıldı.

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Su kıtlığı yaşanan Hindistanda turistlere gelmeyin çağrısı

İndian Express gazetesinde yer alan habere göre, Shimla halkı bir haftadır devam eden su kıtlığından dolayı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla turistlere "gelmeyin" çağrısında bulundu.

Turist sayısında yüzde 35 azalma oldu

Bir haftadır yaklaşık 200 bin kişinin susuz kaldığı turistik kentte, çağrılar sonrası turist sayısında yüzde 35 azalma olduğu belirtildi.

Turistlerin sosyal medyadaki çağrıya kulak verip otel rezervasyonlarını iptal ettikleri bilgisi verildi.

Bölgedeki su kıtlığının nedeni aşırı sıcaklardan dolayı su kaynaklarının kuruması olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA

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