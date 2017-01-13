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Buradasınız : » » Su altı haberleşme için 20 milyon dolar

Su altı haberleşme için 20 milyon dolar

ABD ordusunun geliştirdiği su altı şebekesi, karasal ve uydu haberleşmesinin çökmesi halinde taktik iletişimi sürdürebilmeyi amaçlıyor.

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Su altı haberleşme için 20 milyon dolar

ABD ordusu, karasal ve uydu haberleşme sistemlerine alternatif, acil durumlarda yedek olarak kullanabileceği su altı haberleşme şebekesi kurmak için çalışmalara başladı.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), okyanus açıklarında taktik haberleşme ihtiyacını karşılayacak bir su altı fiber optik iletişim şebekesinin erken test aşamasında olduğunu açıkladı.

Taktik Su Altı Şebeke Mimarileri (TUNA) adı verilen projeye göre, iletişimin süper ince fiber optik tellerle su altından birbirine bağlanan yüzer dubalarla sağlanacağı belirtildi.

TUNA projesinin ikinci safhası için DARPA, çalışan bir deniz şebekesi prototipini test etmeyi amaçlıyor. Kendi kendini şarj edebilen düzinelerce dubadan ve binlerce metre yeni nesil fiber optik kablodan oluşması planlanan şebeke için 20 milyon dolar harcanacak. 

Etiketler: abd, su altı haberleşme, Tuna, DARPA
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