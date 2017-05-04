  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Stres çarkına yasak kararı

Son dönemin moda oyuncağı stres çarkı çocukların yeni gözdesi. Fakat çocukların bu oyuncağı okullarda sınıflara sokmasıyla bazı olumsuzluklar yaşandı.

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Stres çarkına yasak kararı

Son dönemin moda oyuncağı stres çarkı için İngiltere'deki okullarda yasak kararı alındı.

Yasak kararının okullarda ders zamanlarında öğrencilerin oyalanmalarına ve dikkat dağınıklığına neden olduğu için alındığı bildirildi.

Otizimli çocukların eğitiminde yarar sağlandığı kanıtlanan çarkın bu eğitimlerde kullanılmaya devam edileceği biliniyor.

Uzmanlar, stres çarkının çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite, ankisiyete ve otizm sorunları yaşayan çocuklarda dönüş hareketinden dolayı kaygıyı azalttığını belirtse de gözalıcı renklerin dikkatleri dağıttığını söylüyor.

Daha önce stres çarkını görmeyenler veya bu furyaya katılmayanlar için bir dip not: 3 çatallı plastik veya metal bir çarkın sizin yardımınızla kendi etrafında hızla döndürülmesi bir bağımlılık nedeni.

Etiketler: stres çarkı, stres çarkı yasak kararı
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