Strazburg'da "Filistin'in başkenti Kudüs'e destek" mitingi düzenlendi

Fransa'nın Strazburg kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek amacıyla, "Filistin'in başkenti Kudüs'e destek" mitingi düzenlendi.

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin adı verilen kolektif, Strazburg Gar Meydanı'nda "Filistin'in başkenti Kudüs'e destek ve Trump'ın kararını protesto etmek" üzere miting yaptı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingin, Strazburg ve çevresinde bulunan, aralarında Cojep, UETD Alsace, Mevlevi Cevheri, Al Andalous, Abyssinie ve La Cigogne Humanitaire derneklerinin de olduğu 13 sivil toplum kuruluşu tarafından desteklendiği belirtildi.

"Biz Kudüs'ün muhafızlarıyız"

"Kudüs Filistin'in başkentidir", "Biz Kudüs'ün muhafızlarıyız", "Kudüs'e sahip çıkın" şeklinde sloganların atıldığı mitingde konuşma yapan Cojep France Başkanı Kadir Güzle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Kudüs'ün statüsü hakkındaki kararı tanımama ve Filistin'e destek verme çağrısı yaptı.

Türk, Fransız, Filistin, Cezayir, Tunus ve çok sayıda ülkenin bayraklarıyla meydanı dolduran göstericiler, Kudüs'e destek sloganları eşliğinde şarkılar söylerken, Fevzi el-Cuneydi Kolektifi tarafından hazırlanan basın bildirisi okundu.

ABD'nin bu kararla Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerindeki ara buluculuk rolünü kaybettiği belirtilen bildiride, "Donald Trump'ın bu sorumsuz kararı, uluslararası toplumun tümü tarafından açık bir şekilde kınanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri alkışlandı

Bildiride ayrıca Fevzi el-Cuneydi Kolektifini oluşturan dernekler ve Strazburg halkının, ABD yönetiminden, uluslararası hukuka aykırı bu kararı geri çekmesi çağrısında bulunuldu.

Mitingde dinletilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs hakkındaki sözleri de katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Rotterdam'da da protestolar vardı

ABD’nin Kudüs’ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Hollanda'nın Rotterdam kentinde protesto edildi.

Farklı sivil toplum kuruluşları tarafından Rotterdam'da düzenlenen gösteriye, aralarında Hollandalıların da bulunduğu yaklaşık 150 kişi katıldı.

"Kudüs Filistin'in başkentidir" ve "Onların mücadelesi bizim mücadelemiz, uluslararası dayanışma" yazılı döviz ve pankartlar açan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Özgür Kudüs" sloganları attı. Gösteri sırasında konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

Müslümanların kurduğu NIDA Partisinin lideri Nourdin El Ouali, burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgal altındaki Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı yönündeki kararı nedeniyle umutlu kalabilmenin zorlaştığını söyledi.

AA