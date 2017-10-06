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Strazburg'da bomba alarmı

Fransa'nın Strazburg kentinde bomba ihbarının ardından şehir merkezindeki bazı iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltıldı, tramvay seferleri iptal edildi.

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Strazburgda bomba alarmı

Fransa'nın Strazburg kentinde bir kişinin bomba ihbarında bulunmasının ardından şehir merkezindeki bazı iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltıldı, tramvay seferleri iptal edildi.

Strazburg Valiliğinden yapılan açıklamada, şehrin merkezindeki Kleber Meydanı, bazı iş yerleri ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'nin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı, çok sayıda hattın birleştiği Homme de Fer tramvay istasyonunda seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Polisin kentin Faubourg National Mahallesi'ndeki operasyonu sürerken, bölgedeki birçok sokak da güvenlik çemberine alındı.

Kleber Meydanı ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalar yerel saatle 19.00 (TSİ 20.00) itibarıyla kapatıldı.

Güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda iş yeri ve kapalı otoparkta bomba arama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Söz konusu alışveriş merkezinde yer alan AFP Strazburg Ofisi'ni telefonla arayan kimliği belirlenemeyen bir kişinin, "Defolun, bir saat süreniz var, yoksa patlayacak." ifadelerini kullandığı ve daha sonra bölgede polis operasyonunun başladığı öğrenildi.

Etiketler: fransa, Strazburg
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