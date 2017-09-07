Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son dönemde füze denemeleriyle gündeme oturan Kuzey Kore'nin tutumunun küresel bir tehdit olduğunu söyledi.

NATO'nun Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet Programı çerçevesinde Estonya'yı ziyaret eden Stoltenberg, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarından vazgeçmesi, daha fazla deneme yapmaktan kaçınması gerektiğini belirterek, küresel tehdit içeren bir tutum içerisindeki bu ülkeye birlik içinde bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

Estonya'da bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de dünyanın, "hem yerkürenin tamamı hem de bölge için çok tehlikeli olabilecek askeri karşılaşma sarmalına" girmemesi gerektiğini vurguladı.

Mogherini, Kore Yarımadası'nın diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl biçimde askerden arındırılmasının gerekliliğine işaret ederek, "Bizler, daha fazla diplomatik, daha fazla ekonomik baskının bu bağlamda fark yaratabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, geçen hafta sonu kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurmuştu.

Güney Kore, Pyongyang'ın 2006 yılından bu yana yaptığı 6'ncı nükleer denemenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güçlüsü olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları denemenin 6,3 şiddetinde sarsıntıya yol açtığını kaydetmişti.