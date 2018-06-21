Stoltenberg: Trump'la görüşmeyi dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, bütün NATO üyesi ülkelerin bütçelerinin yüzde ikisini savunmaya ayırmalarını istiyor. Ancak üyelerin çoğu, bu hedefin uzağında.
Stoltenberg, Trump ile görüşecek
NATO'nun 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak zirve toplantısında, en önemli gündem maddesi bu olacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvede Trump ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi.
NATO üyesi ülkelere uyarı
Zirveye hazırlık görüşmeleri için Londra'ya giden Stoltenberg, Atlantik'in iki yarısı arasındaki bağın kopmayacağına inanıyor.
"İttifak tehditlerle karşı karşıya. Birlik halinde olmalıyız. Tarih, aralarımızdaki ayrılıkları aşabildiğimizi göstermiştir."
Kaynak: TRT Haber