Stoltenberg: Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesi endişe verici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Brüksel’de bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Stoltenberg, görüşmede Güney Kafkasya bölgesinde güvenlik durumunu da ele aldıklarını belirterek, "Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesi endişe verici." vurgusunu yaptı.

NATO'nun bu konuda doğrudan bir rol oynamadığını hatırlatan Stoltenberg, soruna askeri bir çözüm bulunamayacağının çok açık olduğunu bildirdi.

Jens Stoltenberg, soruna tarafların anlaşarak çözüm bulmaya çalışmasının önemine işaret ederek gerginliğin tırmanmaması çağrısında bulundu.

"Ermenistan mevcut durumu sürdürmek istiyor

Bu çağrı üzerine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik gerçekleştirildi. Ermenistan mümkün olduğu müddetçe mevcut durumu sürdürmek istiyor." dedi.

Aliyev, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler tarafından alınmış olan kararları uygulamadığına da dikkat çekti.

Azerbaycan topraklarının uzun yıllardır Ermenistan'ın işgalinde olduğunu anımsatan Aliyev, 1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşının sığınmacı haline geldiğini ya da kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kaldığını da ifade etti.

Birleşmiş Milletler, 14 Mart 2008 yılında Dağlık Karabağ’a ilişkin karar çıkarmıştı.

Alının kararda, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün desteklenmesi, Ermenilerin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından şartsız olarak çıkarılması, mülteci konumuna düşen Azerbaycanlıların vatanlarına dönmesi gibi maddeler yer alıyordu.

Kaynak: AA

