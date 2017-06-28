Stoltenberg: Birkaç gün önce tarihi bir başarıyı kayda geçirdik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin NATO için savunma harcamalarını artırmaya devam ettiğini ifade ederek, bu konuda 2017'de yüzde 4,3'lük büyük artış öngördüklerini söyledi.

Stoltenberg, yarın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter, toplantıda ele alınacak temel konuları terörle mücadele, Afganistan, Irak, savunma harcamalarında yük paylaşımı, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği ve Baltık Denizi'ndeki güvenlik durumu olarak sıraladı.

Geçen ay yapılan zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının, ittifakın terörle mücadele çabalarını hızlandırmaya ve savunmada yük paylaşımını artırmaya karar verdiklerini hatırlatan Stoltenberg, yarın da savunma bakanlarının bu kararları daha ileri taşımak, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasını daha da güçlendirmek için bir araya geleceklerini kaydetti.

Birkaç gün önce "tarihi bir başarıyı" kayda geçirdiklerini ifade eden Stoltenberg, "NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'daki dört çok uluslu gücü şimdi tamamen aktif durumda. Bu durum, olası herhangi bir saldırganlık karşısında ittifakımızın birleştiğini açık şekilde gösteriyor." dedi.

"2017'de savunma harcaması yüzde 4,3 aratacak"

İttifak genelinde NATO için savunma bütçelerini artırmak gerektiğini dile getiren Stoltenberg, şöyle konuştu:

"Yıllarca süren gerilemenin ardından 2015 yılında NATO'nun Avrupalı müttefikleri ve Kanada'da ittifak için savunma harcamalarında gerçek artış gördük. 2016'da da bu devam etti ve bu yıl, 2017'de, yıllık yüzde 4,3'lük daha da büyük artış öngörüyoruz. 2017 böylece NATO için ülkelerin savunma harcamalarının üst üste arttığı 3. yıl olacak. Bu durum, son üç yılda Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın NATO'ya neredeyse 46 milyar dolar savunma harcaması yaptığı anlamına geliyor."

"Savunma taahhüdü kararını bizzat Avrupa ülkeleri yaptı"

Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin NATO için bütçelerini artırmasına yönelik çağrısının ne kadar etkili olduğuna yönelik soru üzerine Stoltenberg, Trump'ın ısrarcı tutumundan memnun olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, NATO üyelerinin ittifaka yönelik savunma harcamalarını artırma taahhüdünü uygulamaya başladığını, böylelikle 2015 yılından beri NATO'ya yönelik harcamalarda artış olduğunu kaydetti.

Avrupalı müttefiklerin bunu ABD'yi memnun etmek için değil kendi çıkarlarına olduğu için yapmaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, savunma taahhüdü kararını bizzat Avrupa ülkelerinin yaptığını hatırlattı.

Terörle mücadele birimi kuruldu

Yarın aynı zamanda NATO'nun terörle mücadele çalışmalarını da ele alacaklarını aktaran Stoltenberg, geçen ay ittifakın DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyona katıldığını anımsattı.

NATO'nun kıdemli sivil temsilcisi Paul Smith'in ay başında Irak'ta göreve başladığını belirten Stoltenberg, şunları söyledi:

"NATO karargahında yeni istihbarat birimi artık hazır ve çalışır durumda ve bu birim içinde yeni bir hibrit şube ve bir terörizm istihbarat birimi bu hafta aktif hale gelecek. Bu birimlerin çalışmaları, terörizm ve yabancı savaşçılar tehdidini daha iyi anlamamıza ve onlara karşı koymamıza yardımcı olacak. NATO'nun terörle mücadele çalışmaları, pek çok farklı girişimleri içeriyor. Genel Sekreter Yardımcım Rose Gottemoeller'ı ittifakın terörle mücadele çabalarını koordine görevine atadım. Bu atama, terörle mücadelenin NATO'nun en üst düzeydeki önceliklerinden biri olduğunu gösteriyor."

Toplantıyı Afganistan'la ilgili bir oturumla kapatacaklarını kaydeden Stoltenberg, Kararlı Destek Misyonunun, ülkenin tekrar uluslararası terörizm için elverişli bir yer haline gelmemesine yardım ettiğini vurguladı.

"Siber saldırı 5. maddeye dahil edildi"

Stoltenberg, dün NATO müttefikleri dahil birçok ülkeyi etkileyen, "Petya" olarak adlandırılan siber saldırı çerçevesinde NATO’nun ne yaptığının sorulması üzerine, dün ve mayıs ayında gerçekleşen siber saldırıların NATO'nun siber savunmayı güçlendirme alanında yaptığı çalışmaların önemini gösterdiğini söyledi.

NATO'nun bu çerçevede müttefikleriyle bilgi ve teknoloji paylaşımı yaptığını bildiren Stoltenberg, "NATO, siber saldırının ittifakın 5. maddesini tetikleyebileceği kararını aldı. Diğer yandan siber saldırının da hava, kara ve denizlerin yanı sıra bir askeri alan olarak değerlendirilmesi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık temsil edecek.