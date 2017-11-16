Stoltenberg: Afganistan'daki asker sayısı 16 bine çıkacak

Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Toronto'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Associated Press'e konuştu.

Stoltenberg, ittifakın Afganistan'daki eğitim misyonunu yerine getirmek için yeterli kuvvete ulaşacağından emin olduğunu vurguladı.

Müttefiklerden daha fazla birlik katkısıyla ilgili taahhütler aldıklarını söyleyen Jens Stoltenberg, halen 13 bin olan birlik düzeyinin 2018'de 16 bine çıkarılacağını belirtti.

Stoltenberg, birliklerin muharip operasyonlar düzenlemeyeceğini, Afgan güvenlik güçlerine yardım ve eğitim verilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölgeye birlik göndereceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: TRT Haber