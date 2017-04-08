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Buradasınız : » » Stockholm'deki tüm büyük alışveriş merkezleri kapatıldı

Stockholm'deki tüm büyük alışveriş merkezleri kapatıldı

İsveç'te saldırı sonrası başkent Stockholm'de güvenlik önlemleri olağanüstü seviyeye çıkarıldı.

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Stockholmdeki tüm büyük alışveriş merkezleri kapatıldı
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İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde çalıntı bir kamyonun yayaların üzerine sürülerek 4 kişinin ölümü, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından kentte güvenlik önlemleri olağanüstü artırıldı.

Saldırı sonrası Stockholm'deki tüm büyük alışveriş merkezleri kapatıldı, sinema ve belli başlı tiyatro salonlarındaki film gösterimi ve oyunlar da iptal edildi.

Metro ve banliyö trenlerinin seferlerinin tamamının iptal edilmesi nedeniyle kentte toplu ulaşım büyük ölçüde aksadı. Ayrıca Stockholm bağlantılı şehirler arası tren seferleri de geçici olarak durduruldu.

Saldırının yapıldığı yere yakın olan Başbakanlık ve Parlamento binaları kapatıldı. Bu yapıları koruyan polis ve güvenlik güçlerinin sayısı artırılarak, binaların yakınından geçen kişiler sıkı kontrollerden geçirilmeye başlandı.

Ülke sınırlarındaki bütün gümrüklerde sıkı denetimlerin uygulanmaya başlandığı da duyuruldu.

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