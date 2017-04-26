  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » STK'lardan İngiliz hükümetine 'mülteci' çağrısı

STK'lardan İngiliz hükümetine 'mülteci' çağrısı

İngiliz sığınmacı hakları savunucuları yeni uygulamanın yürürlükten kaldırılması için hükümete çağrıda bulundu.

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STKlardan İngiliz hükümetine mülteci çağrısı

İngiltere'de sığınmacı hakları savunucuları, 5 yıllık mülteci statüsünün ardından bireylerin, ülkelerine geri gönderilip gönderilmeyeceğinin değerlendirileceği yeni düzenlemenin kaldırılması için hükümete çağrı yaptı.

İngiltere'de sığınmacılarla ilgili çalışmalar yapan 50'den fazla sivil toplum örgütleri, hükümetin yeni uygulamasına tepki göstererek İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'a mektup gönderdi.

Mektupta uygulamayı, "temel ahlaka sığmıyor ve insan haklarını tehdit ediyor" ifadeleriyle eleştiren örgütler, böyle bir düzenlemenin mültecilerin topluma entegrasyonuna engel oluşturacağını vurguladı.

İçişleri Bakanı Rudd'a uygulamayı kaldırması talebinde bulunan örgütler, birçok mültecinin ülkesine geri gönderilmesi halinde işkence ve zulümle karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

Yeni düzenlemeyle İngiltere'de mülteci olarak 5 yılı doldurduktan sonra daimi olarak bu ülkeye yerleşmek için başvuranların ülkelerindeki mevcut durum incelenerek memleketlerine geri dönmelerinde sakınca olup olmadığı değerlendiriliyor.

Etiketler: İngiltere, sığınmacı hakları, hükümete çağrı
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