Sterlin, Avro ve ABD doları karşısında düşüşe geçti

İngiltere'de Anayasa Mahkemesi’nin ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinin başlatılması için parlamento oylamasının gerektiğine ilişkin kararını açıklamasının ardından sterlin, ABD doları ve avro karşısında değer kaybetti.
Mahkemenin, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecini resmen başlatacak 50'nci maddenin yürürlüğe sokulabilmesi için parlamento oylamasının gerektiğine ilişkin nihai kararının ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında yerel saatle 09.49 itibarıyla yüzde 0,6 değer kaybederek 1,256 seviyesine geriledi.
İngiliz sterlini, avro karşısında da yüzde 0,3 değer kaybederek 1,160 seviyesine indi.
Sterlin, geçen yılın haziran ayında yapılan AB referandumundan bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.