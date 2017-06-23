Steinmeier'den ramazan mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı'nın kendilerine birlikte sevinebildiklerini, karşılıklı saygı ve ihtimam içerisinde birlikte yaşayabildiklerini gösterdiğini bildirdi.

Steinmeier, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Birçok Müslüman ailede, derneklerde ve cemiyetlerde gayrimüslim komşularla birlikte iftar yemekleri yenildi. Böylece barış ve hoşgörü mesajı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ayrıca ramazanın Almanya'da ortak yaşamın doğal bir parçası olduğunu görmenin güzel olduğunu vurguladı.

Steinmeier, pazar günü Ramazan Bayramı olduğuna işaret ederek, "Bu bayram bize gösteriyor ki birlikte sevinebiliyor, karşılıklı saygı ve ihtimam içerisinde birlikte yaşayabiliyoruz. Ben buna inanıyorum ve nerede olursa olsun bunun için çaba göstermeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.