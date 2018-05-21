  • 21 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.545
    EURO 5.335
  • BIST 103130.21
    ALTIN 187.465
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Starbucks'tan "imaj düzeltme" politikası

Starbucks'tan "imaj düzeltme" politikası

Son zamanlarda ırkçı tutumlarıyla eleştirilerin odağında olan ünlü kahve şirketi Starbucks, imajını düzeltmek için yeni adımlar atıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Starbuckstan &quot;imaj düzeltme&quot; politikası

ABD'nin Philadelphia şehrindeki bir Starbucks'ta oturmak isteyen iki siyahi, kafe yetkililerinin kendilerini polise şikayeti sonucu gözaltına alınmış, olayın yaşandığı yerde günlerce protesto gösterileri düzenlenmişti. 

Şirket geçtiğimiz gün, yeni politikasını açıkladı. Artık insanlar, bir şey satın almak zorunda olmadan Starbucks'larda oturabilecek ve tuvaletleri kullanabilecek.

Kararın, ırkçılık karşıtı protestoların ardından geçen bir ayın sonunda alınması, imaj düzeltme çalışması olarak yorumlandı.

Kaynak: AP

Etiketler: starbucks, Philadelphia, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER