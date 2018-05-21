Starbucks'tan "imaj düzeltme" politikası

ABD'nin Philadelphia şehrindeki bir Starbucks'ta oturmak isteyen iki siyahi, kafe yetkililerinin kendilerini polise şikayeti sonucu gözaltına alınmış, olayın yaşandığı yerde günlerce protesto gösterileri düzenlenmişti.

Şirket geçtiğimiz gün, yeni politikasını açıkladı. Artık insanlar, bir şey satın almak zorunda olmadan Starbucks'larda oturabilecek ve tuvaletleri kullanabilecek.

Kararın, ırkçılık karşıtı protestoların ardından geçen bir ayın sonunda alınması, imaj düzeltme çalışması olarak yorumlandı.

Kaynak: AP