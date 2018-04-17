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Buradasınız : » » Starbucks'taki ırkçı tavra karşı protestolar sürüyor

Starbucks'taki ırkçı tavra karşı protestolar sürüyor

Kahve zinciri Starbucks'ın Philadelphia'daki şube müdürünün 2 siyahi müşteriyi polis çağırarak gözaltına aldırması nedeniyle süren protesto gösterileri büyüyor.

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Starbuckstaki ırkçı tavra karşı protestolar sürüyor

Starbucks'a gelen iki siyahi genç, arkadaşları gelene kadar sipariş vermek istemeyince "mülke izinsiz giriş" gerekçesiyle apar topar gözaltına alındı. 

Olayın ortaya çıkmasının ardından ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenledi.

(Utan kendinden Starbucks!)

Starbucks'ın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Kevin Johnson, ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki Starbucks şubesinde yaşanan ve marka için ırkçı profil çizen olay nedeniyle özür diledi.

Özürden daha fazlasını isteyen göstericiler, olayın yaşandığı Starbucks şubesinin etrafında daha büyük protesto gösterileri düzenledi.

Geçtiğimiz hafta, Starbucks'ta sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen 2 siyahi müşterinin yanına gelen şube müdürü, "Ya sipariş verin ya da gidin" diyerek, kafeden çıkmalarını istemişti.

Müşterilerin dışarı çıkmayı reddetmesi üzerine mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

(Beyaz insanlar, yapacak işimiz var)

Bu anları kameraya kaydeden diğer bir müşterinin videosu, kısa sürede yayılmış ve kahve zinciri tepki toplamıştı.

(Siyahların hayatı önemlidir)

İki adam daha sonra, Starbucks'ın dava açmaması üzerine serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: starbucks, siyahi, protesto
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