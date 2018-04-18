  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Starbucks, mağazalarını yarım günlüğüne kapatıyor

Starbucks'ın ülke genelindeki 8 binden fazla mağazası 29 Mayıs Salı günü öğleden sonra "ırkçılık ön yargısı" eğitimi için kapalı olacak.

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Starbucks, mağazalarını yarım günlüğüne kapatıyor

ABD'de dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ta yaşanan skandalı protesto gösterileri sürüyor.

Philadelphia kentinde 2 siyahi gencin kafede otururken gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler, kahve zincirini ırkçılıkla suçluyor.

Starbucks bunun üzerine ABD'deki 8 binden fazla mağazasında personeline, ayrımcılığı önleyici ırkçılık ön yargısı eğitimi verme kararı aldı. 29 Mayıs Salı günü öğleden sonra gerçekleşecek olan eğitim, şirketin 175 binden fazla çalışanını kapsayacak.

Geçen perşembe günü ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks mağazasında iki siyahi Amerikalı "izinsiz giriş" iddiasıyla tutuklandı. Gençlerin tuvaleti kullanmalarına da izin verilmedi.

Olayın ardından mağazanın önünde protestolar yaşandı, olay sosyal medyada geniş tepki topladı.

Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Kevin Johnson, "Son birkaç günü Philadelphia halkını dinleyerek, neleri yanlış yaptığımızı ve bunları düzeltmek için neler yapmamız gerektiğini öğrenerek geçirdim." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: starbucks, ırkçılık
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