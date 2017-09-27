Sri Lanka'ya sığınan Arakanlı Müslümanlara saldırdılar

Myanmar'daki saldırılardan kaçarak nisan ayında Sri Lanka'ya sığınan Arakanlı Müslümanlar, burada da fanatik Budistlerin şiddetine maruz kaldı.

Sri Lanka Emniyet Sözcüsü Ruwan Gunasekara, yaptığı açıklamada, bir grup fanatik Budist'in, başkent Colombo'nun kenar mahallelerinden Mount Lavinia'da Arakanlı Müslüman sığınmacıların kaldığı ve Birleşmiş Milletler (BM) yönetimindeki evin önünde gösteri düzenlediğini belirtti.

Budist göstericilerin "terörist" olarak niteledikleri Arakanlı Müslümanların Myanmar'a gönderilmesini talep ettiğini ve kaldıkları eve saldırdıklarını kaydeden Gunasekara, evde kalan yaklaşık 30 Arakanlı Müslüman'ın polis nezaretinde güvenli bir yere nakledildiğini söyledi.

Arakanlı Müslümanların nisan ayında Sri Lanka'ya yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Deniz Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını anımsatan Gunasekara, bu kişilerin mahkeme kararıyla BM idaresindeki eve yerleştirildiklerini sözlerine ekledi.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda en az 200 köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 480 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.