Sri Lanka'daki çöp yığınlarının çökmesinde ölü sayısı arttı

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da çöp yığınlarının çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Ordu Sözcüsü Roshan Seneviratne, yaptığı açıklamada, başkentin en yoksul bölgelerinden Meetotamulla'da dev çöp yığınının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya çıktığını söyledi.

Seneviratne, arama çalışmalarında 4 kişinin yığının altından sağ çıkarıldığını belirterek, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Roshan Seneviratne ayrıca, olayda evleri yıkılan ve yıkılma tehlikesi altında olan 625 kişinin de bölgedeki okullara sevk edildiğini belirtti.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, kazanın ardından yayımladığı mesajda, hükümetin kısa bir süre önce bölgedeki çöplüğü kaldırmayı planladığını belirtti.

Afet Yönetim Merkezi, Meetotamulla'da dev çöp yığınının çökmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kazanın, ülkede yeni yıl kutlamaları sırasında yaşandığı ifade edilmişti.

Son birkaç yıldır başkentin çöplerinin toplandığı Meetotamulla'da derme çatma evlerde yaşayan halk, sağlıklarının tehlikede olduğu gerekçesiyle protestolar düzenliyordu.