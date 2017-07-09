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Sri Lanka'da "Osmanlı Okulu"nun temelleri atıldı

Sri Lanka'da Müslümanların yaşadığı köyde Osmanlı Okulunun temeli törenle atıldı.

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Sri Lankada &quot;Osmanlı Okulu&quot;nun temelleri atıldı

Sri Lanka`da Müslümanların yaşadığı köyde Osmanlı Okulunun temeli törenle atıldı. 

Sadakataşı Derneğince, hayırsever bir iş adamının desteğiyle Sri Lanka'nın Kuzeybatısındaki Puttalam kentine bağlı El Aksa köyünde yaptırılan 50 öğrenci kapasiteli iki derslikli okulun ilk harcı yerleştirildi.

Bina çamurdan yapılan mevcut dersliğin yerine yapılacak.

50 öğrenci kapasiteli iki derslikli okulun temel atma törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, (sağ 4) Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal (sol 2) ve Türkiye`den gelen bazı yardımseverler katıldı.

 

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Etiketler: müslüman köyü, osmanlı okulu, sri lanka, temel atma töreni
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